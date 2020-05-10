الباحة 16 رمضان 1441هـ الموافق 09 مايو 2020م واسفعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة اليوم برنامج "الصيام جنة".وعرض برنامج " الصيام جنة" المحتوى التوعوي على اللوحات في العديد من المجمعات التجارية والأسواق والأماكن العامة في محافظات المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.// انتهى //01:47ت م0194