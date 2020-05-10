حائل 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم اتصالاً هاتفياً لتقديم العزاء والمواساة لعائلة شهيد الواجب الجندي أول لزام بن حزام الشمري في وفاة فقيدهم " رحمه الله " داعين الله أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على اتصالهما واهتمامهما الكريم ومشاركتهم العزاء ومواساتهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما وأن يكتب لهما الأجر والثواب.// انتهى //01:55ت م0196