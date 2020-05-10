كيغالي 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الرواندية سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضحت في بيانها اليومي لمتابعة انتشار فيروس كورونا في رواندا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 280 حالة مؤكدة.وكان الرئيس الرواندي باول كاغامي، قد أعلن في وقت سابق أن دول مجموعة شرق إفريقيا بحاجة لمواصلة جهودها لتعزيز التعاون وموائمة بعض السياسات في الأنشطة العابرة للحدود، التي كانت سببًا في عودة ارتفاع إصابات كورونا بعد استقرارها.// انتهى //02:09ت م0198