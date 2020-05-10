عام / ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في رواندا إلى 280 حالة مؤكدة
الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
كيغالي 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واس
سجلت وزارة الصحة الرواندية سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأوضحت في بيانها اليومي لمتابعة انتشار فيروس كورونا في رواندا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 280 حالة مؤكدة.
وكان الرئيس الرواندي باول كاغامي، قد أعلن في وقت سابق أن دول مجموعة شرق إفريقيا بحاجة لمواصلة جهودها لتعزيز التعاون وموائمة بعض السياسات في الأنشطة العابرة للحدود، التي كانت سببًا في عودة ارتفاع إصابات كورونا بعد استقرارها.
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