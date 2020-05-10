جازان 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة جازان خلال الفترة من 9_16 رمضان، 885 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة جازان تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك والخضار والفواكة والمخابز ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 41 مخالفة، 25٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.وتهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج.وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //02:09ت م0199