عرعر 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسنفذ مراقبو وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية ومراقباتها 1002 جولة رقابية ، خلال الأسبوع الماضي، على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بهدف الوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الفرق الرقابية تلقت 113 بلاغا ، ومخالفة 18 منشأة تجارية ، مؤكدا أن الفرق تعمل على مدار الساعة للتأكد من عمل المحال والمراكز التموينية بالمنطقة باستمرار تقديم الخدمات للمستهلكين، مبيناً أن فرع وزارة التجارة بالمنطقة كثف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وطبق الغرامات الفورية على المخالفين ، مؤكدا أن وزارة التجارة تستقبل بلاغات عموم المستهلكين عن أي ملحوظات تُكتشف أو أي شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //02:22ت م0202