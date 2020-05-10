أديس أبابا 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا تجاوز عتبة الـ57 ألف حالة مؤكدة.وذكر في بيانه اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 57 ألف و 746 حالةً، فيما بلغت حالات التعافي 19 ألفًا و 351 إصابةً شفيت من الفيروس، بينما بلغت حصيلة الوفيات ألفين و151 حالة وفاة.ولفت البيان الانتباه إلى أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 20 ألفًا و 649 إصابةً، فيما شهد جنوب القارة 9 آلاف و 463 حالة إصابة.// انتهى //02:26ت م0205