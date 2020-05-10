عام / شرطة القصيم: القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة
الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
بريدة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضلٍ الله - من القبض على شخصين، حاولا الهرب أثناء استيقافهما للتثبت من هويتيهما، وهما ( مواطنان ، في العقد الخامس من العمر )، وقد ضبط بحوزتهما (100) قرصٍ مخدر، وعبوتين تحتويان مادة العرق المسكر، وبندقية صيد، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .
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