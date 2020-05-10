بريدة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضلٍ الله - من القبض على شخصين، حاولا الهرب أثناء استيقافهما للتثبت من هويتيهما، وهما ( مواطنان ، في العقد الخامس من العمر )، وقد ضبط بحوزتهما (100) قرصٍ مخدر، وعبوتين تحتويان مادة العرق المسكر، وبندقية صيد، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .// انتهى //02:51ت م0207