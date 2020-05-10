عام / لجنة المسؤولية المجتمعية‬ بغرفة المدينة المنورة تعقد‬ اجتماعها الأول للدورة الرابعة عشرة

الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
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المدينة المنورة ١٧ رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واس
عقدت لجنة المسؤولية المجتمعية‬ بغرفة المدينة‬ المنورة اليوم اجتماعها الأول للدورة الرابعة عشرة عن بعد بحضور أمين عام الغرفة المهندس عبدالله أبو النصر.
وجرى خلال الاجتماع ‏ التصويت على اختيار الدكتور أحمد خليل رئيساً للجنة و طارق دقاق نائباً للرئيس ووردة الحازمي نائبة للرئيس .
كم تم خلال الاجتماع جمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجة جائحة كورونا، وتناول دور رجال الأعمال والمنتسبين للغرفة في تعزيز وتنمية الخدمة المجتمعية.
// انتهى //
02:52ت م
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