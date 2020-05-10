المدينة المنورة ١٧ رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسعقدت لجنة المسؤولية المجتمعية‬ بغرفة المدينة‬ المنورة اليوم اجتماعها الأول للدورة الرابعة عشرة عن بعد بحضور أمين عام الغرفة المهندس عبدالله أبو النصر.وجرى خلال الاجتماع ‏ التصويت على اختيار الدكتور أحمد خليل رئيساً للجنة و طارق دقاق نائباً للرئيس ووردة الحازمي نائبة للرئيس .كم تم خلال الاجتماع جمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجة جائحة كورونا، وتناول دور رجال الأعمال والمنتسبين للغرفة في تعزيز وتنمية الخدمة المجتمعية.// انتهى //02:52ت م0208