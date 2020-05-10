ريو دي جانيرو 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسسجّلت البرازيل أكثر من عشرة آلاف وفاة ومئة وخمسين ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسب أرقام نشرتها اليوم وزارة الصحة في البلاد التي تُعد الأكثر تأثّراً بالفيروس في أمريكا اللاتينيّة.وأحصت السلطات 10627 وفاةً و 155939 إصابة بكوفيد - 19 .ومساء السبت أعلنت البرازيل تسجيل 730 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، وهو رقم قريب من الحصيلة القياسية التي سجلت قبل يوم 751، وأحصيت 10701 إصابة مؤكدة في يوم.ودعا رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب البرازيليين إلى اتباع توصيات السلطات الصحّية قبل العودة الأكيدة والنهائية للوضع العادي.// انتهى //03:25ت م0210