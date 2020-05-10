الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمة "فرجت" الخاصة بسداد ديون المحكومين بقضايا مالية 280 مستفيداً بعد سداد أكثر من 2.8 مليون ريال منذ إطلاق النسخة الثانية للخدمة بتاريخ 14 رمضان 1441هـ.وأوضحت المديرية العامة للسجون بأن عدد المستفيدين السعوديين بلغ 269 مستفيداً، سدد عنهم 2.488.528 ريالاً، في حين استفاد 11 مقيماً من الخدمة بعد سداد المتبرعين لهم بـما مجموعه 387.422 ريالاً.وأشارت المديرية إلى أنه بإمكان الجميع مد يد العون ومساعدة المحكومين بقضايا مالية من خلال الدخول على منصة "أبشر" واختيار خدمات المديرية العامة للسجون ومن ثم تحديد المستفيد الذي يراد التبرع له ومن ثم نسخ رقم السداد وتنفيذ العملية من خلال خدمة "سداد" التي توفرها مؤسسة النقد العربي السعودي.// انتهى //03:28ت م0211