تونس 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسسجلت تونس حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 1032 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1877 تحليلاً مخبرياً من مجموع 29 ألفاً و 297 تحليلاً منذ بداية ظهور الفيروس.وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 660 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.// انتهى //03:38ت م0212