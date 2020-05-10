عام / "الأرصاد" في تنبيه جديد: أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
المدينة المنورة ١٧ رمضان 1441 هـ الموافق ١٠ مايو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن أمطار رعدية ورياحا نشطة ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، ووادي الفرع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى التاسعة مساءً.
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