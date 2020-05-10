المدينة المنورة ١٧ رمضان 1441 هـ الموافق ١٠ مايو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن أمطار رعدية ورياحا نشطة ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، ووادي الفرع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى التاسعة مساءً.//انتهى//04:48ت م0215