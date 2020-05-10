المدينة المنورة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واسشهد اليوم الأول من فعاليات " تحدّي الإبداع البلدي"، التي تنظمها أمانة المدينة المنورة عن بعد، عقد ورشة عمل بعنوان "تحدي الإبداع البلدي" لخبراء ومختصين في الابتكار والاستدامة بحضور 80 مشاركاً.وهدفت الورشة إلى الوصول إلى حلول إبداعية للمشكلات التي برزت مع جائحة فيروس كورونا في مجال الخدمات البلدية في المنطقة، بمشاركة عدد من المتخصصين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة.يُذكر أن فعاليات المبادرة تشتمل على ورش عمل، وجلسات إرشادية متخصصة في مجال الابتكار وتطوير الأعمال، إلى جانب تقديم عروض مرئية تحفز على الابتكار في المجتمع والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.// انتهى //04:48ت م0216