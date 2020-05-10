أبها 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها يوم غد الاثنين ، لقاءً افتراضياً بعنوان "مبادرات صندوق التنمية الزراعية وآليات الاستفادة منها"، بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بجازان ونجران.ويأتي اللقاء ضمن المبادرات التي تنظمها غرفة أبها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتشارك فيها اللجان الزراعية ورواد ورائدات الأعمال, والمزارعون, والمستثمرون في قطاع الزراعة و المهتمون بالاستثمار والنحالون وملاك المصانع الزراعية، فيما سيناقش اللقاء التعريف بالمبادرات التي أطلقها الصندوق لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية لأزمة كورونا.// انتهى //06:08ت م0002