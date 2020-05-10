الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة المنورة.صندوق الوقف الصحي يوقع اتفاقية مع «اكسترا».أمير حائل يطلق حملة «أسر السجناء مسؤوليتنا».تركي بن طلال يُوجّه بتنظيم برنامج تدريبي عن إدارة الأزمات.تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.المملكة تواصل مد يد العون للأسر المحتاجة والفقيرة في عدد من الدول.العالم يخرج ببطء من الحجر.طائرتان إسرائيليتان تنتهكان الأجواء اللبنانية.التوتر الصيني - الأميركي يقيد الصحافة.واشنطن تعرقل قرار مجلس الأمن لهدنة عالمية.تشكيل لجنة تحقيق في اعتداء إيران على المهاجرين الأفغان.// يتبع //06:36ت م0006