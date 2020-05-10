نجران 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستنفذ جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران غداً، محاضرة عن بعد بعنوان "العقل لاعقل له"، تلقيها اخصائية العلاج النفسي الدكتورة فوزية العمير، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وتتناول المحاضرة عدة محاور منها ماهية العقل، وإدارته ، وتعريف المناعة النفسية ، وكيفية تأثيره بها ، وطرق رفعها.وتأتي المحاضرة التي تقام الساعة 10 مساءً، ضمن البرامج المجتمعية والتوعوية والتثقيفية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //07:26ت م0013