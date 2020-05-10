طرابلس 17 رمضان 1441 هـ الموافق10 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،إتهام رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قوات القيادة العامة بإطلاق ا?كثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس فضلا عن إستهدف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، موضحا أن إن القصف على مطار معيتيقية أصاب طائرات مدنية ، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.واشارت الصحف إلى إعلان الجيش الوطني، نفيه استهدافه لمقار سفارتي تركيا وإيطاليا في العاصمة، وذلك في وقت تستعر فيه المعارك على جبهات القتال جنوب طرابلس التي يحاول الجيش استعادة السيطرة عليها،مجددا تأكيده تتعهده وبشكل مباشر بحماية المقارالدبلوماسية كالسفارات الأجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة، وكذلك مقرات الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة.ونوهت الصحف إلى تصريحات رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا رئيس الكونغو دنيس ساسو ،وإعرابه عن أسفه لفشل إتفاق وقف إطلاق النار، مناشدا طرفى الصراع إلى الإمتثال للحكمه ، فيما كشف عدم إمكانية عقد منتدى المصالحة فى شهو يوليو القادم .وتطرقت إلى قلق المنظمات الدولية والأممية من أوضاع المهاجرين في ليبيا، موضحة أوضاعهم السيئة سواء في مراكز الإيواء حيث الظروف غير الصحية أو في أماكن سكناهم حيث يبحثون عن عمل يومي للاسترزاق وابتياع ما يقتاتونه من لقمة العيش،موضحة ما يقارب من 654 ألف مهاجر ويفوق 48 ألفا منهم من طالبي اللجوء المسجلين رسميا.وعرجت الصحف على إدانة بعثة الأمم المتحدة للدعم، القصف «المروع» لمطار معيتيقة، الذي أدى إلى وقوع أضرار هائلة في طائرتي ركاب مدنيتين وخزانات للوقود وسيارات إطفاء، وكررت دعوتها إلى تقديم المسؤولين عن هذه «الجرائم» إلى العدالة بموجب القانون الدولي، موضحة إن «هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكل متكرر بالقرب من الأحياء السكنية.// انتهى //09:42ت م0017