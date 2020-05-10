عرعر 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستنظم الغرفة التجارية بمنطقة الحدود الشمالية غدا الاثنين ندوة عن بعد تحت عنوان "أبرز المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص" بمشاركة مجموعة من المختصين في ذلك.وأوضحت الغرفة أن هذه الندوة تأتي ‏‏ضمن سلسلة لقاءات "تحدي الأزمة"، داعية القطاع الخاص الاستفادة من هذا اللقاء الهادف عبر الرابط الإلكتروني التالي:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkc-itqz8qGtPgghBpxXjlTh2XbEyw2iFh// انتهى //10:11ت م0019