القاهرة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده عدد من المشروعات القومية أمس على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء في البلاد.وركزت على جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في مطار القاهرة الدولي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع عودة المصريين العالقين من الخارج، وتأكيده على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات لمواجهة كورونا بكل حزم في جميع المنشآت الخدمية الحكومية قبل فتحها.وأخبرت عن إعلان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حجز مصر الدفعة الأولى من عقار (ريمديسيفير) المعتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا، على أن تتسلمها في أقرب وقت.وأشارت الصحف إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتعاون مع المبعوث الدولي باليمن والسماح للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط "صافر" التي تحتجزها تلك الميليشيات قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.وسلّطت الضوء على تصاعد العمليات العسكرية في ليبيا أمس بقصف خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي الذي تسيطر عليه قوات الوفاق، ونفي الجيش الوطني الليبي في الوقت ذاته استهدافه المقار الدبلوماسية و الهيئات والبعثات الدولية في طرابلس.ونوّهت إلى أن الإدارة الأمريكية وجهّت صفعة جديدة للمجتمع الدولي بعرقلتها التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو وقف إطلاق النار في مختلف مناطق النزاعات بالعالم بسبب تفشي فيروس "كورونا" بناء على المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.ولفتت الصحف إلى أن المفوضية الأوروبية دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تمديد حظر السفر غير الضروري لمدة شهر حتى منتصف يونيو المقبل، منوّهة إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا على تقديم قروض ائتمان رخيصة للدول المتضررة من جائحة "كورونا".// انتهى //10:26ت م0020