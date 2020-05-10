بغداد 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد رسائل وبرقيات الترحيب والتهنئة التي تلقاها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمناسبة حصول حكومته على ثقة البرلمان وتسلمه منصبه رسميا.وتطرقت الصحف إلى مقررات الجلسة الاعتيادية الأولى التي عقدها مجلس الوزراء أمس السبت برئاسة الكاظمي ,ومن بينها تخويل رئيس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين، ومطالبة مجلس النواب باستكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد، والتعهد بتأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وركزت على تاكيد الكاظمي في أول تصريح صحفي له بعد الجلسة على تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل ، ,وأن من أولويات حكومته تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء انتخابات نزيهة .وعرجت الصحف على الوضع الوبائي في العراق على خلفية تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا ,مبرزة في هذا المجال احتمالات لجوء خلية الأزمة الحكومية الى دراسة مقترحات لمواجهة الموقف ,ومنها العودة الى فرض حظر التجوال الشامل خلال الأيام العشرة الاخيرة من شهر رمضان و أيام عيد الفطر, و وضع ضوابط مشددة على المخالفين وتقليل الاستثناءات من حظر التجوال، منوهة بتاكيدات عدد من أعضاء لجنة الأزمة بأن فيروس "كورونا" لا يزال على مستوى عال من الخطورة، لاسيما إذا ما استمر تخفيف إجراءات حظر التجوال ,مؤكدة وجود مخاوف جدية من ازدياد الإصابات في الأيام المقبلة.// انتهى //10:56ت م0021