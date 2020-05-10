الخرطوم 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان الوساطة في دولة جنوب السودان، أمس، تمديد المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية .وأخبرت عن بدء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في نقل حوالي 14 ألف لاجئ من الرجال والنساء والأطفال فروا من جمهورية إفريقيا الوسطى، من منطقة حدودية في جنوب دارفور بالسودان، إلى موقع المشاقة الأفضل والبعيد عن الحدود.ولفتت الانتباه إلى اندلاع مواجهات، أمس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة قلقيلية، بالتزامن مع تشديد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته التعسفية في قرية بيت إكسا، وتنفيذ الشرطة الإسرائيلية اعتقالات في مدينة القدس المحتلة .وأبرزت شن مقاتلات سلاح الجو الليبي ضربات مكثفة خلال الساعات الـ24 الماضية على تمركزات ميليشيات مسلحة في طرابلس،ومستهدفة مواقع عسكرية في قاعدة معيتيقة العسكرية.ونقلت عن المتحدث باسم جبهات القتال في محور الضالع، فؤاد جباري أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة المموهة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بصورة عشوائية في مناطق وقرى سكنية بضواحي المحافظة.ونشرت إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر الماضى، مشيراً إلى أن إدارته ستعتمد الشفافية، وأنها لن تكون حكومة غرف مظلمة.// انتهى //11:28ت م0024