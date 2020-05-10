رام الله 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، "أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية .وأوردت صحف فلسطين إعلان وزيرة الصحة مي الكيلة، عن عدم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين لليوم الثاني على التوالي،وتماثل 39 حالة مصابة بالفيروس للشفاء.وأشارت صحف الأحد إلى أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن القيادة ستعقد اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس الخميس المقبل، للإعلان عن برنامج واستراتيجية كاملين للرد على المخططات الاسرائيلية لضم اجزاء من الضفة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة الأزهر الشريف، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة مشروع استيطاني جديد فى البلدة القديمة من مدينة الخليل، والاستيلاء على أراضيها لإنشاء طريق خاصة لتسهيل اقتحام الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده.وسلطت الضوء على ادانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.// انتهى //11:40ت م0027