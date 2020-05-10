اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
مسقط 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 27ر3469 نقطة منخفضًا بـ 71ر14 نقطة وبنسبة 422ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 98 ر3483 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و(33) ألفا و(84) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 59ر9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها مليونًا و(142) ألفًا و(644) ريالًا عمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 086ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17ر18 مليار ريال عماني.
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