غزة 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.وجرى توزيع 450 سلة غذائية في رفح، و125 سلة غذائية في خان يونس، استفاد من التوزيع 2,875 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//13:27ت م0055