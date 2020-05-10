حجة 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر إبريل الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة.وجرى خلال الفترة من 1 إلى 30 إبريل 2020م، ضخ 393,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 265,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.// انتهى//13:29ت م0056