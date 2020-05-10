أديس أبابا 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسكشف المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منه، في آخر إحصائية له، عن تعافي أكثر من ثلث المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة الأفريقية.وأظهرت المعطيات الصادرة عن المركز، أن حصيلة المتعافين بالقارة الأفريقية بلغت 19 ألفًا و351 حالة من أصل 57 ألفًا و746 في كامل القارة.يذكر أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في القارة الأفريقية قد ارتفعت إلى 2151 إثر تسجيل 77 وفاة جديدة.// انتهى //13:29ت م0057