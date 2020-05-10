كوالالمبور 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسسجّلت ماليزيا اليوم 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 6656 حالة.وأفادت وزارة الصحة الماليزية بأنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 108، مشيرة إلى شفاء 96 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 5025 حالة حتى الآن.من جهة أخرى مدد رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين الإغلاق الجزئي المفروض بموجب نظام تقييد الحركة المشروط حتى التاسع من شهر يونيو المقبل.// انتهى //13:35ت م0059