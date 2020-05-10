عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6,250 كرتون تمور في محافظتي مأرب ولحج اليمنيتين
الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
مأرب ولحج 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 6,250 كرتون تمور على النازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي مأرب ولحج، إذ جرى توزيع 3,125 كرتون تمور في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، و3,125 كرتون تمور في المناطق الغربية بمحافظة لحج، استفاد من التوزيع في المديريتين 6,250 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور للأشقاء في اليمن.
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