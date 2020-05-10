عمّان 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسقدمت الحكومة اليابانية اليوم، دعمًا ماليًا بقيمة 2.2 مليون دولار أمريكي لأعمال منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الأردن، للحفاظ على صحة الأطفال وتعلّمهم وحمايتهم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتقليل تأثيره على الأسر المستضعفة.وذكر مكتب اليونيسف بالأردن في بيان صحفي، أن التمويل سيدعم برامج المنظمة الأممية الخاصة بالصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، والنظافة وحماية الطفل وبرامج التعليم للأطفال والنساء في الأردن، بما فيهم اللاجئين السوريين.// انتهى//13:47ت م0066