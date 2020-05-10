أديس أبابا 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسلقي 12 شخصًا حتفهم في إنهيار أرضي وذلك إثر هطول أمطار غزيرة في منطقة "ألي" بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا.وأفاد مسؤولون بالإقليم لوسائل إعلام إثيوبية اليوم، أن الضحايا قتلوا عندما هطلت أمطار غزيرة تسببت في انهيار عدد من المنازل.ولفتوا إلى أنه تم انتشال ثلاثة جثث فيما يجري البحث عن بقية الضحايا وسط حطام المنازل في ظل صعوبة التضاريس بالمنطقة التي تجعل أعمال البحث صعبة، على الرغم من تكثيف الجهود لتحديد مكان الضحايا.// انتهى //14:47ت م0083