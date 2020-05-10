الباحة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة يوم الخميس القادم, أمسية رمضانية بعنوان "المسرح المتجدد" عن بعد, بمشاركة عدد من المهتمين بالمسرح المدرسي.وأشار المدير العام للتعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق إلى أن الإدارة تنظم هذه الأمسية بهدف إثراء الممارسة بما يحقق التوجهات الجديدة لوزارة التعليم وبما يوازي أهمية المسرح المدرسي في عصر التحولات كخطاب تربوي يسهم بشكل فعال في إغناء تجارب المتعلمين ويعمّق معارفهم ويصقل شخصياتهم ويمدهم بالقيم الوطنية والجمالية وقيم الحوار البناء.وبين أن الأمسية ستناقش محاور متعددة منها المسرح كاستراتيجية تربوية, والمفاهيم والمصطلحات المسرحية, بالإضافة إلى التعرف بالفروق الجوهرية بين مدارس المسرح والمرحلة العمرية للطالب, وإشكالية المصطلحات في المسرح المدرسي, كما ستبحث مستقبل المسرح في ظل الرقمنة .ودعا المهتمين من المعلمين والطلاب إلى حضور الأمسية وإثرائها بالمشاركات.// انتهى //15:01ت م0087