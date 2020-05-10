القاهرة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من المستثمرين الافراد المصريين قابلها عمليات بيع مؤسسية لجنى الأرباح.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 5ر549 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4ر1 مليار جنيه، كان أغلبها في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 8ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 75ر10257 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" بنسبة 38ر2 في المئة مسجلًا 42ر1154 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 83ر1 في المئة منهيا التعاملات عند مستوى 54ر1836 نقطة.// انتهى //15:14ت م0089