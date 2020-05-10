الدمام 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسناقشت كلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ٢٠ رسالة ماجستير عن بُعد، بإشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.وأكد عميد الكلية الدكتور تركي بن مشهور العنزي، أن هذه الرسائل تمحورت حول معدلات انتشار الاكتئاب عند مرضى ارتفاع ضغط الدم المتابعين في مراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع الدمام، ومعدل انتشار الاكتئاب بعد الولادة وعوامل الخطورة المرتبطة به بين الإناث في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالأحساء، وأثر تطبيق السجلات الصحية الإلكترونية على الأمان الدوائي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، وغيرها من الموضوعات.وأشار إلى أن كلية الصحة العامة بالجامعة نفذت 201 محاضرة مباشرة عن بُعد و 40 محاضرة مسجلة بواقع 482 ساعة استفاد منها 192 طالبا وطالبة في برامج البكالوريوس لجميع أقسام الكلية، فيما نفذت لبرامج الماجستير 25 محاضرة مباشرة عن بُعد و 8 محاضرات مسجلة بواقع 74 ساعة استفاد منها 37 طالبا وطالبة.// انتهى //15:18ت م0090