الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، البرنامج الدعوي في شهر رمضان المبارك للعام 1441هـ، الذي أقيم برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وافتتحت أولى فعالياته بمحاضرة لمعالي النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وصاحَب البرنامج مسابقة ثقافية عن محتوى المحاضرات التي عُرضت عبر القنوات الرسمية للوزارة في مواقع التواصل الجماعي.وقد شارك في المسابقة قرابة 5000 مشترك من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج والمستوى الإقليمي، كما وصل العديد من المشاركات من قارة أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا، وشملت أكثر من 15 جنسية مختلفة، وسيتم الإعلان عن الفائزين والبالغ عددهم 20 فائزاً يوم الثلاثاء التاسع عشر من الشهر الفضيل، في الساعة الواحدة ظهراً، عبر برنامج بريسكوب islamadvarar@ بجوائز تقدر قيمتها بـ 50 ألف ريال.وقدّم المدير العام للفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي شكره وامتنانه لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على رعايته البرنامج، ولمعالي النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد على مشاركته في البرنامج، ومساهمته الفاعلة في إنجاحه.// انتهى //15:35ت م0091