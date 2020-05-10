الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن اليوم الأحد هو آخر موعد لتسجيل المنشآت للسعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف للأثر الرجعي ،مضيفًا أن الأثر الرجعي للمبادرة يشمل الفترة بين 1 يوليو 2019 و 27 أبريل 2020، كما أنه بنهاية اليوم الأحد سيقتصر دعم المبادرة على أي توظيف جديد للمنشآت المستوفية لضوابط المبادرة، وللموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف و 15 ألف ريال، ابتداءاً من شهر ابريل 2020م ودون احتساب للأثر الرجعي.وجدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص للاستفادة من المبادرة، والتسجيل إلكترونيًا من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، ويتاح للمنشآت الإستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة “دعم التوظيف” من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط.وتدعم مبادرة “دعم التوظيف” أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعممن نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين .وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.// انتهى //15:59ت م0094