الخبر 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأنجزت أمانة المنطقة الشرقية نحو 49 % من مشروع ردم وتسوية الشوارع وأعمال طبقة الأساس بمخططات 122 و 419 بالعزيزية جنوب محافظة الخبر.وأوضحت الأمانة، أن تلك الأعمال ستسهم في قيام الجهات الخدمية الأخرى بإيصال خدماتها بالمخططين ، مبينةً أن ذلك يأتي ضمن المشاريع الحالية الجاري تنفيذها بأحياء العزيزية والتوسع في تنفيذ المشاريع والخدمات البلدية اللازمة وفق الامكانيات المتاحة والمشاريع المعتمدة لها .من جانب أخر أنتهت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ ميدان التقاطع الواقع بين مركز عين دار الجديدة ومركز عين دار البلدة ، وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي والتنسيق مع إدارة مرور محافظة بقيق ، والذي يخدم انسيابية الحركة المرورية ، ويأتي تنفيذه استمراراً لما تقوم به الأمانة في تطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة وتماشيا مع مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين المشهد الحضري، من خلال إعادة تطوير وتأهيل تقاطعات الطرق في المراكز التي تقع في نطاق بلدية عين دار .وأكدت الأمانة أن تنفيذ هذا الميدان يأتي أيضا بسبب ما يشكله التقاطع من خطورة على سالكي الطريق , مشيرةً الى أن الميدان تم الانتهاء من تنفيذه وربطت الطرق الرئيسة على مسافة 1400 م ، مع عمل أرصفة ومسطحات خضراء صناعية وزراعة أشجار على مساحة 1385 م2 ، كما تم تزويد الميدان بلوحات إرشادية للسلامة المرورية مضيئة بجميع الاتجاهات ، وعمل دهانات لتحديد مسارات الطرق مع تنفيذ مجسم جمالي بشعار رؤية المملكة 2030 .// انتهى //16:00ت م0095