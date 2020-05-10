المدينة المنورة 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو2020م واسينفّذ مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة مبادرة بعنوان "توثيق خير المدينة", ويسعى من خلالها إلى توثيق مختلف المبادرات التي قدمت في منطقة المدينة المنورة للحدّ من جائحة كورونا "كوفيد 19" وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.وتهدف المبادرة التي حظيت بدعم سمو أمير المنطقة رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة إلى توثثيق الأعمال والمبادرات الخيرية في المنطقة والاستفادة من تلك الأعمال والمبادرات وتبادل النماذج الإيجابية, والتأكيد على تكافل المجتمع المدني وتعزيز ذلك بين مختلف أطيافه.وخصّص المركز موقعاً إلكترونياً لتمكين مختلف القطاعات من تسجيل مبادراتها, وتشمل القطاعات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والفرق التطوعية, وشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والفراد, وتغطي مجالات المعيشة والتغذية, والمبادرات المادية, والصحية والخدمية, والإسكانية ومقرات العزل, والمواصلات والنقل, والمجالات التعليمية والتدريبية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات.// انتهى //16:52ت م0106