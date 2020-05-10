الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء- دورات مجانية للأئمة والمؤذنين المستجدين عن بُعد، وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء الثامن عشر والتاسع عشر من شهر رمضان المبارك 1441هـ، بواقع جلستين مدة كل جلسة خمسة وأربعون دقيقة.وتبدأ هذه الدورات غداً, حيث تقام الجلسة الأولى بعنوان "جهود المملكة في أحكام جائحة كورونا"، يقدمها الشيخ صالح بن عبدالمحسن الصبخان، أما الجلستان الثانية والثالثة فهي بعنوان "تأهيل الأئمة الجدد في أحكام جائحة كورونا"، يقدمها الشيخ عبدالرحمن بن حسين الفيفي.وفي يوم الثلاثاء التاسع عشر من الشهر الكريم تقام الدورة الثانية حيث تبدأ الجلسة الأولى بعنوان "جهود المملكة في أحكام جائحة كورونا"، يقدمها الشيخ صالح بن عبدالمحسن الصبخان، وتليها الجلسة الثانية بعنوان "تأهيل المؤذنين الجدد في أحكام جائحة كورونا" يقدمها الدكتور سليمان بن راشد الفهيد.كما دعت وزارة الشؤون الإسلامية الراغبين بالاستفادة من هذه الدورات التسجيل من خلال الرابط للأئمة: https://forms.gle/yyruGJvhbqbeWsjw6للمؤذنين: https://forms.gle/gFPgGZxYtycNdptd9.من جانبه أكد مدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور عزام بن محمد الشويعر أن هذه الدورات تأتي بهدف تطوير أداء منسوبي الوزارة وخاصة الأئمة والمؤذنين لا سيما المستجدين منهم، وتبصيرهم بما يعود بالنفع والفائدة على المستوى الشخصي والعلمي والاجتماعي، مقدماً شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الرعاية والمتابعة والاهتمام، مثمناً الجهود التي يبذلها في سبيل خدمة دين الله عز وجل، وخدمة بلاد التوحيد ومنبع الإسلام وقبلة المسلمين.// انتهى //17:01ت م0108