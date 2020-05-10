سكاكا 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، والقيام بعملية فحص موسع كما وجهت به وزارة الصحة لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في المملكة ، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأوضحت صحة الجوف أن اختيار العينات يتم من خلال أبناء المجتمع الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية ، حيث بدأت صحة الجوف بالمسح الموسع من خلال ثلاثة مراكز " الزهور والنفل والفيصلية".وأكدت صحة الجوف أن المراكز مفتوحة لسحب العينات في الفترة الأولى من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً، والفترة الثانية من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 2:00 صباحاً ، وأهابت بالجميع إجراء الفحص الذاتي في تطبيق موعد للاستفادة من الخدمة.// انتهى //17:05ت م0110