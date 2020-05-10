المدينة المنورة 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واسكثّفت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة جولاتها الرقابية في المراكز والمجمعات التجارية للتأكد من التزام المحلات والعاملين بتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الوقائية، للحدّ من فيروس كورونا والمحافظة على سلامة مرتادي الأسواق خلال ساعات السماح بالتجول.وتشمل الضوابط التي يلزم إدارة الأسواق التجارية وأصحاب المنشآت والعاملين فيها بتنفيذها , إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو الأماكن المخصصة للصلاة، وغرف قياس الملابس، وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة، بما لا يقل عن 10 متر مربع لكل عميل، مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات ، الكمامات ، المطهرات)، وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يومياً، وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عام وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.وتضمنت الاشتراطات المتخذة توفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة مع أهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.// انتهى //17:09ت م0111