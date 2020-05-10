الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأقامت جمعية المركز الخيري، خلال شهر رمضان المبارك 132 حلقة قرآنية "عن بعد"، تضمنت 852 ساعة تعليم، عبر فروعها المنتشرة بالرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة البالغ عددها 6 فروع.وأوضح مدير عام جمعية المركز الخيري إبراهيم العباد أن العمل الخيري يواصل مسيرته في وطننا الغالي، ويشهد مرحلة من النمو والازدهار بجميع مجالاته الخيرية والاجتماعية، مفيداً أن جمعيات التحفيظ في المملكة، كغيرها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، تحظى برعاية ودعم من الحكومة الرشيدة أيدها الله .وبين أن برامج الجمعية لم تتوقف ومستمرة في شهر رمضان، بالرغم من جائحة كورونا، ولا زال طلاب وطالبات الجمعية يواصلون تعليمهم للقرآن الكريم "عن بعد" من خلال البرامج التقنية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من برامج الجمعية يتجاوز 40 ألف مستفيد طوال العام.وأبان العباد أن الجمعية أقامت خلال شهر رمضان المبارك الدورات القرآنية، وواصلت التعليم من خلال الحلقات القرآنية، بالإضافة إلى الدور النسائية التي بلغت 24 داراً، مؤكداً أن برامج الجمعية متاحة لمن يرغب الاستفادة منها، داعياً أهل الخير للبذل والمساهمة في دعم برامج تحفيظ وتعليم كتاب الله العزيز.ونوه بجهود الطلاب والطالبات، وحرصهم على الاستفادة من أوقاتهم فيما ينفعهم ، مقدماً شكره للمعلمين والمعلمات الذين يبذلون جهدهم في التعليم .// انتهى //17:45ت م0115