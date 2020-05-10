اجتماعي / جمعية رعاية الأيتام بجازان توزع 1100 سلة غذائية
الأحد 1441/9/17 هـ الموافق 2020/05/10 م واس
جيزان 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس
أنهت جمعية "غراس" لرعاية الأيتام بمنطقة جازان اليوم ، توزيع 1100 سلة غذائية ، لأسر الأيتام المكفولين ، وذلك ضمن سلسلة البرامج الخيرية للجمعية خلال الشهر الكريم .
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية غراس المكلف العباس بن أحمد الحازمي أن السلال الغذائية المقدمة من أحد فاعلي الخير ، بتكلفة 203500 ريال ، جرى توزيعها بمدينة جيزان ، ومحافظات هروب والدرب وصامطه والريث وصبيا ، سائلًا الله أن يجزي المتبرع خير الجزاء .
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17:49ت م
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