جيزان 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأنهت جمعية "غراس" لرعاية الأيتام بمنطقة جازان اليوم ، توزيع 1100 سلة غذائية ، لأسر الأيتام المكفولين ، وذلك ضمن سلسلة البرامج الخيرية للجمعية خلال الشهر الكريم .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية غراس المكلف العباس بن أحمد الحازمي أن السلال الغذائية المقدمة من أحد فاعلي الخير ، بتكلفة 203500 ريال ، جرى توزيعها بمدينة جيزان ، ومحافظات هروب والدرب وصامطه والريث وصبيا ، سائلًا الله أن يجزي المتبرع خير الجزاء .//انتهى//17:49ت م0119