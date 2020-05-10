رفحاء 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسأنطلقت بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، محاضرات "جلسة تدبر 6 "، من سورة البينة إلى سورة الهمزة ،وتستمر من 17 - 21 / 9 / 1441هـ ، وتبث المحاضرات يومياً عبر حساب الجمعية بتويتر habbasdawah@.وتأتي المحاضرات التي تُبث في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً، ضمن برامج وأنشطة جمعية الدعوة والارشاد في "شهر الخير"، الذي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //19:22ت م0139