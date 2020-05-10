الجزائر 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسبلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 5723 إصابة بينها 502 وفاة و 2678 متعاف، حتى اليوم، بعد تسجيل 165 إصابة جديدة و 8 حالات وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة .وحسب المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي، فقد سجّلت 132 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 2678 حالة.// انتهى //19:23ت م0140