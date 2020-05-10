الباحة 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 10653 جولة تفتيشية رقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي تقدمها الأمانة والبلديات التابعة للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة, وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة والبلديات التابعة لها قامت بغسل وتطهير (18372) من شوارع وأرصفة ومواقع حيوية وأحياء سكنية، وغسل وتطهير (12374) من آليات ومعدات وحاويات، وخصصت (362) معدة وآلية للإصحاح البيئي, و(٦٤٧) آلية نظافة، كما بلغت معدات وآليات النظافة المستخدمة (٦٤٧) آلية.وأشار إلى أنه تم رفع (15737) طنا من النفايات, حيث تم إصدار -خلال المدة ذاتها- (2481) إشعاراً ومخالفة, وبلغ عدد العمالة المشاركة (2632) عامل نظافة، و(273) مراقبا ومشرفا, وبلغ عدد الإغلاقات الصحية والاحترازية (742).ونوه الدكتور السواط بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومتابعة وإشراف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل, حيث إن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفين، مهيباً بجميع ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.//انتهى//19:27ت م0142