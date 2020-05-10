ينبع 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستواصل الفرق الرقابية ببلدية ينبع جولاتها الميدانية على المطاعم والمنشاءات الغذائية والأسواق, للتأكد من تطبيق الأشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة.وأسفرت الجولات عن ضبط كمية من الأسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وضبط ملحمة تمارس النشاط قبل الحصول على الترخيص ونقل اللحوم في سياره غير مخصصة لنقل اللحوم, كما جرى مصادرة وإتلاف اللحوم الغير صالحة.// انتهى //19:29ت م0143