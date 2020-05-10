رفحاء 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واستواصل بلدية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تنفيذ أعمال الكشط وإعادة السفلتة في أحياء المحافظة، إضافة إلى الصيانة والمعالجة والتطوير للأرصفة في عدد من الأحياء.كما تنفذ بلدية رفحاء -ممثلة بإدارة الخدمات قسم الزراعة- أعمال قص الحشائش وصيانة المسطحات الخضراء بالحدائق العامة والساحات، إضافة لأعمال تقليم الأشجار ونظافة الأحواض بالجزر الوسطية للطرق والشوارع.وتأتي هذه الأعمال استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا المستفيد .// انتهى //19:33ت م0144