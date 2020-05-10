الرباط 17 رمضان 1441 ه موافق 10 مايو2020 م واسأعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 6063 حالة، بعد تسجيل 153 إصابة جديدة جُلّها في مدن الدار البيضاء ومراكش وفاس، فيما وصل عدد المتوفين إلى 188 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2554 حالة وتعافي 93 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن نسبة الموتى انخفضت إلى 3،1 %.وأضافت الوزارة أن الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.// انتهى //19:36ت م0146