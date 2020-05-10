رفحاء 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسيشهد سوق الأنعام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية يومياً إقبالاً طبيعياً على الشراء من قبل المواطنين والمقيمين الذين يحرصون -كعادتهم في شهر رمضان المبارك- على الشراء والإشراف على الذبح في المسالخ المصرح لها وتقطيعها حسب الرغبة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، واستخدام لحومها في إعداد الأطعمة الرمضانية.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة ميدانية حركة سوق الأنعام بالمحافظة الذي يشهد وفرة كبيرة في المعروض، وتعددت أصنافها واختلفت أعمارها لتلبي ذائقة المستهلك، وسط إقبال متوسط على الشراء في سوق الأنعام شمال المحافظة.وأعتاد بعض المواطنين والمقيمين في تأمين احتياجاته من اللحوم من سوق اللحوم الداخلي الذي يشهد حركة شرائية كبيرة، وسط مراقبة الفرق الميدانية لبلدية محافظة رفحاء التي تحرص على سلامة السوق ونظافته واتباع التعليمات الخاصة للحد من تفشي جائحة كورونا.وتقوم فرق البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة بجولات ميدانية مستمرة على مسلخ البلدية ‏للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ الاحترازات كافة للمحافظة على الصحة العامة، وإزالة المخلفات التي تضر بعملية الإصحاح البيئي، كما يشرف المختصون فيها على عمليات الذبح وتقطيعها وقبله الفحص البيطري من قبل الأطباء البيطريين للتأكد من سلامة الذبيحة وخلوها من الأمراض.// انتهى //19:37ت م0147