نجران 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسشاركت مديرية السجون بمنطقة نجران في مبادرة "نحن معكم" المتضمنة توزيع وجبات إفطار صائم لمنسوبي القطاعات الامنية .وأوضح مدير السجون بمنطقة نجران العميد خالد البقمي أن هذه المبادرة تهدف إلى شكر رجال الأمن، والوقوف بجانبهم ودعمهم معنوياً في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة انطلقت مساء أمس وشارك فيها ضباط وأفراد السجون بالمنطقة بالمركبات الرسمية المحملة بوجبات الإفطار للجهات الأمنية المشاركة في الميدان، حيث جرى توزيع الوجبات عليهم.وثمّن البقمي جهود جميع القطاعات الأمنية والصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، ويحمي بلادنا من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //20:14ت م0151